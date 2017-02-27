Росія дозволила стріляти у бойовиків Донбасу за непокору, – розвідка

Командування другого армійського корпусу Росії дозволило застосовувати вогнепальну зброю у разі непокори військовослужбовців.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

З метою залякування військовослужбовців, які не бажають проходити подальшу військову службу, 6 окремому мотострілецькому полку (Кадіївка) 2 АК проведено тренування особового складу щодо затримання військовослужбовця, який самовільно залишив позицію. Учасникам тренування було надано дозвіл застосовувати вогнепальну зброю у разі непокори затримуваного,

– мовиться в повідомленні.

У розвідці додали, що у з’єднаннях та частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійського корпусу збройних сил Росії продовжуються випадки кримінальних злочинів, правопорушень та дезертирства особового складу.

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