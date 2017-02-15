Росія готує провокативний план на річницю розстрілів на Майдані

На річницю розстрілів Небесної сотні 18 по 22 лютого Росія готує провокації у Києві.

Про це заявив керівник апарату глави СБУ Олександр Ткачук.

За його словами, у Києві заплановано ряд заходів, начебто, для вшанування трагічної річниці розстрілів євромайданівців. Однак, насправді деякі із подій організовані в Росії і мають дестабілізувати ситуацію в Україні.

"За нашими даними, тільки в Києві з 18 по 22 лютого планується приблизно 18 масових заходів різними організаторами. У підготовці 8-ми з цих заходів ми фіксуємо певні ознаки можливого використання насильницьких сценаріїв, при цьому з цих восьми три заходи організовуються з території Російської Федерації", – уточнив Ткачук.

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