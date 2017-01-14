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Росія хоче посварити США і Європу, – розвідка Німеччини

14:35, сьогодні 647 Читать новость на русском
Кремль хоче посварити США з країнами-ЄС
Кремль хоче посварити США з країнами-ЄС / rodon.cz

Спецслужби Німеччини звинуватили Росію у систематичному підриві відносин між Америкою і європейськими країнами.

Про це йдеться у доповіді, яку німецька розвідка підготувала для парламенту, повідомляє тижневик Spiegel.

Москва уже багато років намагається загострити соціальні конфлікти на заході і похитнути зв'язки країн-членів Євросоюзу із США. Наразі уряд Німеччини вирішує, чи варто оприлюднювати доповідь для широкого загалу.

Також видання зазначило, що ЄС і НАТО спільними зусиллями хочуть допомогти державам Європи та Америці більш ефективно боротися з російською дезінформацією. Але, за словами голови Альянсу Йенса Столтенберга, контрпропаганди –це не мета.

Відкрита дискусія з фактами є найкращим способом боротьби з пропагандою,
– зазначив Столтенберг у своїй промові в грудні.

Читайте також: Трамп назвав умови для скасування санкцій проти Росії

До слова, ще навесні минулого року голова Федеральної академії безпекової політики Німеччини Карл-Хайнц Камп попереджав, що поки Володимир Путін залишатиметься у Кремлі, Заходу доведеться мати справу з Росією, яка шукатиме конфронтації.

Теги: Політика США Євросоюз Російська пропаганда
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