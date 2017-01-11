Росія може зняти санкції з Христі Фріланд

Новопризначена глава МЗС Канади Христя Фріланд перебуває у санкційному списку Росії, проте її можуть можуть виключити з нього.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерело в МЗС Росії.

Питання про вилучення її зі списку санкцій є питанням взаємності і дзеркального принципу. Те, що вона перебуває в чорному списку, не заважатиме контактам із російськими офіційними особами на міжнародних форумах,

– розповів російський посадовець.

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Зазначимо, що після внесення її до російського санкційного списку Фріланд написала в Twitter, що вважає за честь "бути в списку санкцій Путіна". Санкції передбачають, зокрема, заборону в'їзду до Росії.

Нагадаємо, канадку українського походження Христю Фріланд призначили міністром закордонних справ Канади.