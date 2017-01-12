Росія не братиме участь у засіданнях ПАРЄ у 2017 році

Російська делегація не прийматиме участі у пленарних засіданнях ПАРЄ і роботі її комітетів у 2017 році.

Про це повідомив глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, передає "ТАСС".

"Звичайно, ми не будемо брати участь в пленарних засіданнях (ПАРЄ), в роботі профільних комітетів. Але ми можемо брати участь в різних конференціях, семінарах або слуханнях, які проводяться політичними групами у складі ПАРЄ. Впевнений, що таких заходів у 2017 році має бути достатньо", – заявив Слуцький.

Він зазначив, що Росія продовжить більш тісно співпрацювати з усіма п'ятьма політичними групами у складі Парламентської Асамблеї Ради Європи з усіма національними делегаціями.

Співпраця з російською делегацією на майданчику ПАРЄ повільна, але вона збільшується. Впевнений, що співпраця між Москвою і Страсбургом протягом року буде розвиватися все більш і більш конструктивно,

– додав Леонід Слуцький.

Читайте також: "Рупор" Путіна відповів на заяву Тіллерсона щодо анексії Криму

Нагадаємо, що ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосувати на сесії, брати участь у роботі статутних органів та моніторингу виборів у 2014 та 2015 роках. А у 2016-му Росія вирішила не направляти необхідні для підтвердження повноважень делегації документи.