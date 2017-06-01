Росія отримала добрячу порцію санкцій від США

Міністерство фінансів США запроваджує міжнародний пакет санкцій. Зокрема, він торкнеться і російських підприємств та фізичних осіб.

Про це свідчить офіційне повідомлення Мінфіну США.

Зазначимо, що санкції запроваджуються за допомогу режиму КНДР в порушення міжнародних санкцій, запроваджених проти нього через ракетно-ядерні випробування.

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Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США сьогодні внесло до списку санкцій 6 установ і 3 фізичних особи, а також 3 підприємства у відповідь на розробки в Північній Кореї зброї масового знищення, що тривають, а також – порушення нею резолюції Ради Безпеки ООН,

– мовиться в офіційній заяві.

Так, під санкції США потрапили юридичні та фізичні особи Північної Кореї, Росії і Китаю.

Зокрема, до санаційного списку потрапили московська компанія Ardis-Bearings LLC разом з директором Ігорем Мічуриним, російська "Незалежна нафтова компанія" (ННК), а також її дочірнє підприємство АТ "Приморнефтепродукт".

В повідомленні Мінфіну США пояснюється, що ННК "підписала контракт на поставку нафти в Північну Корею, і, за повідомленнями, надала КНДР нафтопродуктів на понад 1 мільйон доларів". Крім того, ННК підозрюється у наданні допомоги північнокорейському режиму в обходженні накладених міжнародних санкцій.

У США зазначили, що ці дії запроваджені проти військових програм КНДР, ядерних розробок, а також доходів режиму від видобутку вугілля й корисних копалин, а також його закордонних фінансових операцій.

До слова, лідери Банківського комітету Сенату США з обох партій заявили про бажання посилити санкції проти Росії через її дії в Україні та Сирії, а також через вторгнення Кремля в кіберсистеми Сполучених Штатів.