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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія планує перекинути на Донбас військовий ешелон, – Тимчук

16:51, сьогодні 617 Читать новость на русском
Росія готується перекинути на Донбас військовий ешелон
Росія готується перекинути на Донбас військовий ешелон / vesti-ua.net

Кремль перекинув до українсько-російського кордону військових та чимало бойової техніки, яку планують відправити на окуповані території Донбасу.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, військовий ешелон буде направлений у зону АТО для посилення і часткової ротації лав терористів. Зокрема, для ротації маневреної групи частин і підрозділів радіоелектронної розвідки ЗС РФ, які дислокуються в ОРДЛО.

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"На залізничну станцію Каменська (Каменськ-Шахтинський у Ростовській області, РФ) прибув військовий ешелон з особовим складом і військовою технікою 92-ортбр ОсН (в/ч 64845, населений пункт Старосисоєвка) східного військового округу ЗС РФ. Потім ці підрозділи перекинуть на Донбас", – зазначив Дмитро Тимчук.

Додамо, бійці 93-ої окремої гвардійської механізованої Харківської бригади просунулися вперед на відстань близько 1,5 кілометра ближче до Бахмутської траси (Донецька область), де було облаштовано нові позиції.

Теги: Україна Війна на Донбасі Зброя Новини Росії АТО
Джерело: 24 Канал
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