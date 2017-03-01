Росія пригнала на Донбас похоронні фургони, – ОБСЄ

Спостерігачі зафіксували перетин українсько-російського кордону похоронними фургонами.

Про це мовиться у звіті Спостережної місії ОБСЄ, повідомляє УНІАН.

Впродовж звітного періоду (з 22 по 28 лютого, – ред.) спостережна місія бачила дві "швидкі", які перетинали кордон між Російською Федерацією та Україною, і два похоронні фургони,

– заявили в місії.

Перший похоронний фургон помітили 22 лютого на пункті "Донецьк", він перетнув кордон з РФ в Україну о 16:00. Другий фургон помітили 27 лютого на пункті "Гуково". Транспортний засіб мав українські номерні знаки і перетнув кордон в Україну о 16:35. На фургоні був напис "Реквієм" російською мовою.

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