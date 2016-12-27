Росія раптово втратила ще одного високопоставленого дипломата

Ще один російським дипломат раптово помер під час виконання свої обов’язків. Мова йде про Романа Скрильнікова, якого найшли мертвим у казахському Усть-Каменогорську.

Тіло начальник тимчасової групи Генерального консульства Росії Романа Скрильнікова знайшли в квартирі. За попередньою версією, чоловік помер від інфаркту, передає Tengrinews.kz. Однак поліцейські відпрацьовують усі можливі версії того, що сталося.

У Генеральному консульстві Російської Федерації в Усть-Каменогорську навідріз відмовилися розповідати про причини трагічного інциденту, заявивши, що "утримуються від коментарів". Також у диппредставництві не уточнили суті роботи Скрильнікова в Генеральному консульстві в Усть-Каменогорську.

Нагадаємо, 19 грудня в Анкарі під час відкриття мистецької виставки "Росія очима турків" невідомий з вигуком: "Ви вбиваєте там беззахисних дітей. Це помста за Алеппо" вбив посла Російської Федерації у Туреччині Андрія Карлова.