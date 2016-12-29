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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія стерла з лиця землі тисячі людей. Це збиралися святкувати? – Шендерович про виступ у Сирії

01:47, сьогодні 204 Читать новость на русском
Хор Александрова
Хор Александрова / Getty Images

Російський письменник Віктор Шендерович розкритикував плани Кремля про концерт парадного військового хору у Сирії, який загинув внаслідок падіння Ту-154.

Про це письменник Віктор Шендерович написав у своєму Facebook.

"Зіркою якої надії мав стати для уцілілих сирійців приліт парадного військового російського хору? Знаком чого мав стати цей спів з танцями для стертого з лиця землі Алеппо? Чи багато було приготовлено сирійських пісень? Чи планувався вільний доступ на концерт для жителів міста? Що не питання, то разюча різниця у відповідях. І – наочне свідчення нашої національної катастрофи за минулі три чверті століття", – пише письменник.

На його думку, запланований виступ ансамблю ім. Александрова в Алеппо, який не відбувся через авіатрагедію у Чорному морі, ніщо інше як свідчення національної катастрофи Росії. Шендерович нагадав, що радянські танки зустрічали з квітами лише по травень 1945 року.

З тих пір ми – інтервенти, і пальців не вистачить перераховувати всю цю чергову імперську ганьбу – від Будапешту до Донбасу. І ніяк не хочемо зупинитися, все наполягаємо на своєму особливому шляху в пекло. Нічого особливого, до слова, у цьому шляху немає. Цілком типовий шлях для нерозкаяної імперії,
– зазначив він.

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"Імперія відбила і на деякий час залишила за собою останню військову базу в регіоні? Чудовий привід. Імперія зробила це, стерши з лиця землі своєю новітньою зброєю тисячі мирних жителів; виконавши цей подвиг "тренування" на пару зі своїм союзником, спадковим тираном, серійним вбивцею власного народу, імперія залишила його при владі для нових вбивств. Це збиралися святкувати в Міністерстві оборони?" – обурюється письменник.

За словами Віктора Шендеровича, відкритим залишається питання – навіщо ансамбль пісні і танцю ім. Александрова летів виступати в Алеппо. Адже ті, хто переконує, що мало бути святкування перемоги над терористами, самі навряд чи вірять у це.

Треба міцно перейти з білого напівсолодкого на "Глід", щоб вірити цій нісенітниці. І бути дуже двозначною людиною, щоб впарювати це нещасному населенню,
– підкреслив письменник.

Нагадаємо, уранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який прямував до Сирії. На його борту перебували 92 людини.

27 грудня з'явилися перші результати розшифрування "чорних ящиків" російського Ту-154.

Теги: Новини Росії Падіння російського літака Ту-154 Політика Жертви Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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