Росія тимчасово знайшла заміну Чуркіну в ООН

Кремль призначив тимчасово виконувачем обов'язків постійного представника країни в Організації Об'єднаних Націй Петра Іллічова.
Про це пише російська інформаційна агенція "Інтерфакс".
Зауважимо, що дипломат замінить Віталія Чуркіна, який нещодавно пішов на той світ.
Щоправда він виконуватиме обов'язки очільника російської дипмісії, допоки не буде призначено нового постпреда РФ у Всесвітній організації.
До слова, Петро Іллічов народився 11 березня 1966 року. Раніше займав посаду першого заступника постпреда.
Читайте також: Росія звернулась до США щодо смерті Чуркіна
Нагадаємо, 20 лютого у Нью-Йорку на 65 році життя помер постійний представник Кремля в ООН Віталій Чуркін.