02:35
24 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Картонний депутат. Чудернацький танок Жиріновського
Вєсті Кремля
22:46, 23 лютого
Вєсті.UA. Депутати-бублики.
Вєсті.UA
19:50, 23 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 23:00: Рада не призначила аудитора для НАБУ. День Криму в парламенті
Випуск новин
00:19, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Росія тимчасово знайшла заміну Чуркіну в ООН

01:39, сьогодні 142
Петро Іллічов
Петро Іллічов / Постпредство Росії в ООН

Кремль призначив тимчасово виконувачем обов'язків постійного представника країни в Організації Об'єднаних Націй Петра Іллічова.

Про це пише російська інформаційна агенція "Інтерфакс".

Зауважимо, що дипломат замінить Віталія Чуркіна, який нещодавно пішов на той світ.

Щоправда він виконуватиме обов'язки очільника російської дипмісії, допоки не буде призначено нового постпреда РФ у Всесвітній організації.

До слова, Петро Іллічов народився 11 березня 1966 року. Раніше займав посаду першого заступника постпреда.

Читайте також: Росія звернулась до США щодо смерті Чуркіна

Нагадаємо, 20 лютого у Нью-Йорку на 65 році життя помер постійний представник Кремля в ООН Віталій Чуркін.

Теги: Політика Віталій Чуркін Новини Росії ООН
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
ТОП скандальних подій за всю історію вручення премії
23 лютого, 23:01 ТОП скандальних подій за всю історію вручення премії "Оскар"
999
23 лютого, 22:33 "Великая Победа" может вызывать скорбь, боль, стыд, но никак не гордость
Карл Волох 1019
Спецслужби нарешті почали ставитися серйозно до російських агентів, – політолог
23 лютого, 22:17 Спецслужби нарешті почали ставитися серйозно до російських агентів, – політолог
1251
Головні новини 23 лютого: викрадення Гончаренка, скандал у Раді та шахова перемога
23 лютого, 22:01 Головні новини 23 лютого: викрадення Гончаренка, скандал у Раді та шахова перемога
1376
5 оригінальних ідей приготування млинців: рецепти з фото
23 лютого, 20:31 5 оригінальних ідей приготування млинців: рецепти з фото
Олена Булан 620
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Політолог розповів, чого чекати Україні від Путіна у 2017 році
 4 січня , 22:34
Студентів і бюджетників автобусами звозять на похорон "Гіві": з'явилось фото
 10 лютого , 13:41
Путін з Радбезом РФ обговорив конфлікт на Донбасі
10 лютого , 00:05
Скільки українців готові відмовитись від Донбасу: результати опитування
 2 грудня 2016 , 08:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук