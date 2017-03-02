Росія відмовчується щодо скандалу з прокурором США

Посольство Росії у Вашингтоні відмовилося коментувати інформацію американських ЗМІ про те, що генпрокурор США Джефф Сешнс зустрічався з послом РФ Сергієм Кисляком.

Про повідомляє "Интерфакс" із посиланням на заяву прес-секретаря російської дипмісії Миколи Лахоніна.

"Посольство не коментує численні контакти з місцевими партнерами, які здійснюються на щоденній основі відповідно до дипломатичної практики", – сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сешнс зустрічався з послом Росії у Вашингтоні Сергієм Кисляком, про що не повідомив під час прямого запитання на слуханнях про його призначення на посаду.