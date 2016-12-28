Російські чиновники вперше визнали, що в країні працює система допінгу

В розпал допінг-скандал російські чиновники вперше визнали, що в країні існувала система прийому допінгу.

Про це в інтерв’ю авторитетному виданню New York Times розповіли одразу декілька російських чиновників.

Зокрема, виконувач обов’язків голови Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Анна Анцеліович сказала, що це була "інституційна змова", запевнивши, що високопоставлені урядові чиновники не брали у ній участі.

На мій погляд, як колишнього міністра спорту, президента Олімпійського комітету, ми зробили багато помилок,

– визнав глава Незалежної громадської антидопінгової комісії Олімпійського комітету Росії Віталій Смирнов.

Він був призначений президентом Володимиром Путіним для спостереження за реформою антидопінгової системи в Росії.

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Раніше екс-керівник московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков в інтерв’ю New York Times заявив, що в Росії діє ціла система допінгу, яка застосовувалася на Зимових Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році.

Родченков зізнався, що особисто розробляв суміші заборонених препаратів і допомагав здійснювати підміну допінг-проб російських спортсменів, які брали участь в Олімпіаді в Сочі. Саме він першим заявив про участь російських спецслужб в підміні допінг-проб, що пізніше увійшло в доповідь незалежної комісії ВАДА під керівництвом Річарда Макларена.

Нагадаємо, 22 грудня через допінг-скандал Росія позбулась етапу Кубка світу з біатлону. Пізніше стало відомо про перенесення етапу Кубка світу з лижних гонок.