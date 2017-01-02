Російські дипломати, яких вислали з США, повернулися до Москви

Літак із 35 російськими дипломатами на борту вже прибув до Москви.

Вивозили співробітників російських дипустанов спеціальним бортом авіакомпанії "Росія", яка є офіційним перевізником президента і членів уряду, передає BBC.

"Останні передноворічні дні дипломатипровели без снуnf відпочинку, укладаючи багаж і паралельно "закриваючи" хвости – волею-неволею за роки життя всі обростають побутовими зобов'язаннями, які вимагають уваги",– зазначив у Facebook співробітник посольства Росії у Вашингтоні Юрій Мельник, описуючи від'їзд колег.

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Нагадаємо, 29 грудня 35 співробітників російських установ оголосили персонами нон-грата у США. Упродовж 72 годин вони і члени їхніх сімей - всього 96 людей - повинні були покинути США.



Щоправда президент Росії Володимир Путін вирішив не робити крок у відповідь і не висиляти американських дипломатів з Росії.