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Російські експерти пояснили, до війни з ким готується Росія завдяки навчанням у Криму

17:11, сьогодні 822 Читать новость на русском
Росія готується до війни
Росія готується до війни / Соцмережі

Метою масштабних військових навчань у Криму може бути протидія не Україні та Грузії, оскільки тим бракує відповідних заходів, а Туреччині, яка досі не визнає законність анексії Криму.

Про це пише видання "Газета.ру".

"У ході практичного розіграшу десантники відпрацюють різні способи ведення протидесантної оборони у взаємодії з силами Чорноморського флоту. Потім за підтримки літаків Повітряно-космічних сил вони завершать знищення противника в глибині території півострова, після чого перейдуть до оборони важливих рубежів і районів. Однак викидання повітряного десанту – частина першого епізоду практичного розіграшу бойових дій. Наступними його епізодами стануть висадка морського десанту на узбережжі Криму та висадка з вертольотів тактичного десанту в глибині півострова, які пройдуть послідовно один за одним", – цитує видання слова командувача ВДВ, генерал-полковника Андрія Сердюкова, який здійснює загальне керівництво маневрами.

За словами військового, такі навчання проводяться через "зростаючу терористичну загрозу", а також обумовлені "широким спектром застосування ВДВ у ролі військ швидкого реагування для вирішення кризових ситуацій в різних регіонах світу".

У той же час військові експерти, яких опитав ресурс, вважають, що масштаб таких навчань передбачає протидію вторгненню, на яке здатні тільки сили НАТО та головну скрипку у такому разі гратимуть армія та флот Туреччини.

"В українців практично немає боєздатного військово-морського флоту та відповідних десантних засобів. Грузія також не зможе висадити з моря навіть посиленого взводу. Якщо ж зібрати всі кораблі та катери Румунії та Болгарії, то їх не вистачить для висадки навіть батальйону морської піхоти. Крім того, Анкара не визнає законність входу Криму до Російської Федерації", – зазначив екс-начальник Головного штабу Військово-морського флоту адмірал Віктор Кравченко.

Читайте також: Навчання російських десантників в Криму – в Генштабі ЗСУ виступили з заявою

Нагадаємо, 20 березня в окупованому Криму на полігоні Опук стартували військові навчання за учатю понад 2,5 тисяч десантників і близько 600 одиниць бойової техніки.

Теги: Україна Новини Криму Анексія Криму Україна-Росія Новини Росії НАТО Туреччина війна
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