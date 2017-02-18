Російські окупанти затримали громадянина України в Криму

В окупованому Росією Криму прикордонники затримали громадянина України Сеіт-Ібраїма Зайтуллаєва.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу ФСБ Росії у республіці Крим.

Зазначається, що Зайтуллаєва затримали під час спроби потрапити на територію півострова "в обхід пункту пропуску".

Під час допиту з’ясувалося, що він більше року входив до складу кримськотатарського батальйону імені Номана Челібіджихана .

Як наголошують у прес-службі відомства, громадянин України зізнався, що в батальйоні здійснюється підготовка фахівців для проведення диверсійно-терористичних актів в Криму, в тому числі на території російських пунктів пропуску через державний кордон".

Крім того, російські силовики виявили у нього посвідчення учасника громадського формування "Аскер".

Проти затриманого порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону РФ).

Наразі російські правоохоронці встановлюють обставини вчиненого правопорушення.

Зауважимо, що на офіційному сайті ФСБ інформації про затримання немає, натомість один із пропагандистських телеканалів оприлюднив відео з допитом Сеіт-Ібраїма Зайтуллаєва.

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Нагадаємо, вранці 13 лютого з’явилась інформація, що вночі на Херсонщині була спроба атаки на позиції українських військових. А в оперативному командуванні "Південь" назвали фейком інформацію про те, що ЗСУ нібито напали на "Аскер".



Натомість голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров стверджує, що військовослужбовці ЗСУ пошкодили окремі споруди і майно ГО "Аскер", а до самих "аскерівців" намагались застосувати фізичну силу.