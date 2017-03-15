Російські силовики змусили кримського татарина рити собі могилу

В окупованому Росією Криму співробітники ФСБ затримали і вивезли кримського татарина Еміля Мухтеремова в поле та примусили рити яму.

Про це у своєму Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, з Феодосії російські силовики відвезли чоловіка до міського управління, звідки Мухтемерову вдалося зателефонувати своєму товаришеві та сповістити про місце перебування.

Незабаром після цього ті ж ФСБ-шники вивезли Еміля Мухтеремова в поле недалеко від селища Зибине Ічкінського (Радянського) району та змушували копати яму, погрожуючи його в неї закопати,

– мовиться у повідомленні Чубарова.

Він додав, що познущавшись із чоловіка, силовики залишили його та поїхали.

Читайте також: За гру у футбол кримських дітей звинуватили в організації мітингу