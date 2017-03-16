Російський корабель-розвідник помітили біля берегів США

Розвідувальний корабель Військово-морського флоту Росії "Віктор Леонов" помітили біля східного узбережжя США.

Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на джерела в командуванні американських ВМС.

Згідно з повідомленням, судно перебувало в міжнародних водах приблизно за 37 км на південний схід від бази підводних човнів Кінгс-Бей у штаті Джорджія.

За даними джерел, російський корабель не заходив у територіальні води США, що починаються за 22,2 км від узбережжя.

Видання зазначає, що у середині лютого "Віктор Леонов" також був помічений недалеко від бази американських підводних човнів у штаті Коннектикут, а через кілька годин – поблизу міста-порту Норфолк у Вірджинії.

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Корабель повернувся до східного узбережжя США після зупинки на минулому тижні в порту Гавани, де моряки поповнили запаси води, їжі і палива.