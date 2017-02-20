Російський політик розповів, чому Україна може відновити свій ядерний статус

Згідно із Будапештським меморандумом, країни-гаранти безпеки України де-факто вийшли з угоди. Тож Україна має повне право заявити про намір відновити статус ядерної держави.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Костянтин Боровой у коментарі "Обозревателю".

"Є міжнародна угода, яка називається Будапештський меморандум. Фактично Великобританія, Сполучені Штати і Росія вийшли з цієї угоди. З цього випливає, що Україна де-факто отримала можливість і право відновлення свого ядерного статусу", – зазначив він.

Боровий додав, що не певен, чи потрібен Україні статус ядерної держави, але це питання варто розглянути у міжнародних судах, оскільки країна формально отримала право відновити свій ядерний статус.

"Я б на місці українських дипломатів переніс це в юридичну площину. Оскільки гарантії не виконувалися, виникає необхідність і можливість фактичної денонсації цієї угоди, відновлення статус-кво до укладення угоди. Формально, не провокуючи ситуацію, дипломати можуть піднімати це питання", – вважає російський опозиціонер.

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Росія значно активніше використовує міжнародні інструменти (дипломатичні, політичні), ніж Україна. Хоча стороною, яка страждає в результаті агресії, виступає саме Україна,

– підкреслив Костянтин Боровий.