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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російський прапор може стати офіційнім в одній із невизнаних республік

03:01, сьогодні 245 Читать новость на русском
Прапор Росії
Прапор Росії / fakty.ictv.ua

У невизнаній республіці Придністров'я хочуть прирівняти за статусом національний прапор і державний прапор Росії.

Верховна рада Придністров'я схвалила в першому читанні відповідну ініціативу уряду республіки, пише Парламентська газета.

Згідно із законопроектом, прапор Росії буде розміщений на всіх будівлях органів влади поряд з державним прапором республіки. На думку авторів ініціативи, цей крок зміцнить державність республіки і ознаменує новий етап інтеграції з Росією.

Читайте також: Проросійський Додон зробив важливу заяву щодо Придністров'я

Новообраний президент самопроголошеного Придністров'я Вадим Красносельський раніше відкинув пропозицію про переговори з надання регіону особливого статусу всередині Молдови та заявив, що не збирається змінювати курс на приєднання республіки до Росії.

Теги: Молдова Новини Росії
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