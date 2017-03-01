Розправа Ердогана: у Туреччині судять 330 осіб

У Туреччині судять 330 осіб, яких підозрюють у причетності до військового заколоту. Підсудним загрожує довічне ув'язнення.

На лаві підсудних опинились здебільшого кадети, яких звинувачують у вбивствах, замахах на вбивства та спробі повалення конституційного ладу.

Підсудні стверджували, що у ніч перевороту їм видали зброю з боєприпасами і запевнили, що стався теракт.

Читайте також: Потужний вибух пролунав у Туреччині: серед жертв є маленька дитина

Нагадаємо, що спроба військового заколоту відбулась у Туреччині торік, у ніч на 16 липня. Тоді, за різними даними, загинули від 200 до 300 людей. Повстання придушили, після цього влада влаштувала хвилю масових арештів та звільнень за підозрою у причетності до перевороту.