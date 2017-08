Розроблений для волонтерів додаток переміг на міжнародному конкурсі

Мобільний додаток-будильник Wake App In Peace став срібним призером міжнародного фестивалю Best Mobile App Awards у номінації Best Social/Lifestyle App.

У конкурсі брали участь розробники з усього світу з найновішими та найкращими мобільними додатками. Переможців визначав комітет досвідчених дизайнерів і девелоперів.

Окрім цього, на результат впливало публічне голосування, яке проходило на сайтi.

Міжнародна премiя Best Mobile App Awards існує з 2012 року й відзначає найкращі мобільні додатки різних операційних систем у багатьох унікальних категоріях. Cеред них: Best Designed Mobile App, Best Educational App та Best Social/Life Style App – декiлька разiв на рiк, а також Best Mobile App, Best Mobile App та Best Business & Productivity App – щорiчно.

Нагадаємо, що мобільний додаток Wake App in Peace створила команда AGAMA Digital Group та Talan Group на замовлення фонду "Повернись живим". Він збирає гроші для допомоги українським військовим, і завантажити його можна безкоштовно в Google Play Market та App Store. Сайт додатку: wakeapp.com.ua.

Артем Карєлін, автор ідеї, креативний директор Талан Group: "Зараз ми з командою задумались над створенням політичної партії. Бо зрозуміли, що треба якось конвертувати нашу популярність в елітну нерухомість та ексклюзивні автомобілі. Без жартів, ми виграємо вибори в першому турі, тому що під час голосування в конкурсі нас підтримувало до біса багато людей. Тож, люди, дякую вам за це. Ви – кльові".

Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега: "Приємно, що призове місце на міжнародному конкурсі здобув благодійний додаток Wake App in Peace, котрий допомагає нам збирати кошти на обладнання, яке потрібне українським військовим. Це ще один привід нагадати світу про те, що четвертий рік у нас триває війна, і що за можливість не бачити її у віддалених від фронту містах – варто дякувати нашим захисникам".

Волонтерський фонд "Повернись живим" — один із найбільших фондів допомоги українським військовим у зоні АТО. Працює з травня 2014 року та спеціалізується на технічному забезпеченні, насамперед на забезпеченні тепловізорами та оптиці нічного бачення. Крім того, реалізовує проекти по підготовці саперів та снайперів, впроваджує системні проекти по управлінню артилерійським вогнем. За час роботи організації волонтерами фонду було передано на фронт допомоги на суму понад 100 млн грн.



AGAMA Digital Group – об'єднання агентств digital сервісів (Tribal Worldwide, Kyiv, Liquid7 та Ebola Communications), яке консолідує digital експертизу в рамках комунікаційної групи AGAMA communications. Займає #1 місце в загальному рейтингу ефективності digital агентств України за підсумками Effie Awards 2015-2016, # 2 місце за результатами дослідження Advertiser's Choice 2016, #2 місце в рейтингу "Digital агентство 2016 року".



Talan Group – об’єднання агентств маркетингових сервісів (Talan Communications, PLEON Talan, Clever Force, Talan Events). Найкреативніша група агентств маркетингових сервісів України 2006-2011, 2013-2016 рр. згідно рейтингів ВРК. Є частиною комунікаційної групи AGAMA communications.