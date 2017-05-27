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Розумні жалюзі: винахід українців зібрав на Kickstarter понад 50 тисяч доларів

14:10, сьогодні 632 Читать новость на русском
SolarGaps – винахід українців
SolarGaps – винахід українців / kickstarter.com

Стартап українців у сфері відновлювальної енергетики SolarGaps на краудфандинговій платформі Kickstarter зібрав вже понад 50 тисяч доларів.

Як йдеться в описі, на реалізацію проекту винахідникам було потрібно саме 50 тисяч доларів.

"Станом на 27 травня стартап зібрав 50,632 тисяч доларів з необхідних 50 тисяч. Інвестиції здійснили 207 вкладників. До кінця збору коштів у SolarGaps лишається ще 18 днів", — йдеться у повідомленні.

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Розумні жалюзі оснащені сонячними панелями та автоматично змінюють кут нахилу залежно від висоти сонця. Винахід може пвиробляти до 100 кВт-год. електроенергії на місяць.

Саме SolarGaps та ще кількавинаходів представлятимуть Україну на виставці альтернативної енергетики у Казахстані "Астана Експо-2017".

Теги: LifeStyle Розробки українці екологія
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