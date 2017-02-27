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Рубан розповів деталі свого затримання: Це помста за Савченко

21:38, сьогодні 242 Читать новость на русском
Рубан розповів деталі свого затримання СБУ
Рубан розповів деталі свого затримання СБУ / Getty images

Керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан розповів подробиці та обставини свого затримання під час його чергової спроби потрапити на окуповану територію.

Про це він розповів в коментарі "Громадському".

Як зазначив Рубан, підставою для його затримання стало нібито те, що під час здійснення прикордонного контролю він вийшов з автомобіля.

Провели посилений обшук – нічого не знайшли, але те, що вийшов з автомобіля – це вже звинувачення досить серйозне, на основі цього потримали до 6-ї вечора,
– прокоментував він.

Рубан додав, що СБУ цікавило й питання, чи 24 лютого із ним перетинала кордон пані Савченко.

"На що я їм відповів, що проходив КПВВ "Майорськ" у встановленому порядку, паспорт для контролю подавав, військових таємниць не отримував, а все інше від лукавого. Даю слово офіцера вам і товаришам з СБУ, що Надії Савченко не було в моїй машині, коли я перетинав контрольний пункт", – запевнив керівник "Офіцерського корпусу".

Читайте також: У СБУ пояснили, чому затримали Рубана

Водночас він підтвердив, що зустрівся із Надією Савченко вже в окупованому Донецьку.

Рубан розповів, що сьогодні їхав до Донецька, щоб передати речі, зібрані родичами військовополонених самим заручникам. Він також розповів про самопочуття самих бранців, яких бойовики утримують у Макіївській колонії – каже, що у них живі очі.

Своє затримання СБУ Рубан називає помстою за Савченко.

Це помста за Надію Савченко – дуже маленька, дуже низька. В очі це сказати не змогли, бо тоді потрібно буде згадувати наші розмови і про Іловайськ, і про Дебальцеве, і про інші обміни, які СБУ вела невдало, а іноді – навіть із летальними випадками, тому роблять отак через комп’ютер – така помста через комп’ютер,
– підсумував він.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали на контрольному пункті "Мар'їнка" керівника українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Теги: Україна заручники Війна на Донбасі АТО Надія Савченко СБУ
Джерело: 24 Канал
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