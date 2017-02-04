Руйнівна повінь на Закарпатті: місцеві діляться видовищними відео

Окремі райони Закарпаття потерпають від нечуваної повені.
Надзвичайники повідомляють, що станом на полудень суботи від підтоплень потерпають жителі одразу семи районів області: Іршавського, Тячівського Перечинського, Рахівського, Мукачівського, Хустського та Виноградівського.
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Рятувальники допомагають людям викачувати воду із затоплених помешкань.
Тим часом очевидці публікують жахаючі кадри, як величезні хвилі з брилами льоду змітають все на своєму шляху.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!!!
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