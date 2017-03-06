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Саакашвілі розкрив інформацію про фінансування своєї партії

13:28, сьогодні 1859 Читать новость на русском
Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі / 24 Канал

Колишній очільник Одеської області Міхеїл Саакашвілі розповів про свою нову партію та про те, хто її фінансує.

За його словами, партію "Рух Нових сил" фінансують місцеві бізнесмени. Про це Саакашвілі розповів в інтерв'ю для "ЛІГАБізнесІнформ".

У нас немає ніяких зобов'язань перед ними. Більш того, вони беруть зобов'язання по відношенню до нас. Ми ретельно перебираємо людей і дивимося, щоб там не було колишніх корупціонерів, щоб нашим ім'ям не прикривали якісь погані справи,
– додав він.

До того ж, Саакашвілі переконаний, що у нинішній політичній системі України немає місця партії "Рух Нових сил".

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"Але ми повинні створити нову структуру, де вона (партія, – "24") буде провідною. Ми не шукаємо союзників серед великих імен, ми шукаємо величезна кількість місцевих груп з багатьох областей України", – зазначив політик.

Саакашвілі додав, що зараз у політсили вже є "багато десятків тисяч активних зареєстрованих членів".

Нагадаємо, 28 лютого політична партія колишнього очільника Одеської області Міхеїла Саакашвілі офіційно запрацювала. За словами Саакашвілі, представництва його партії є в багатьох українських містах.

Теги: гроші Україна Політика Міхеїл Саакашвілі Бізнес
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