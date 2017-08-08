Саакашвілі розповів, за яких умов закінчиться АТО

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Ситуація в Україні подібна до тієї, в якій опинилась Грузія 9 років тому. Росія, як і тепер, напала на суверенну державу з метою завоювання територій. Екс-президент Грузії Михаїл Саакашвілі поділився досвідом протистояння та заявив, що потрібно зробити для закінчення АТО.
Про це він повідомив в прямому ефірі 24 Каналу.
Екс-президент Грузії Михаїл Саакашвілі з Польщі відправився в Литву, де взяв участь у заходах, присвячених річниці початку російсько-грузинського збройного конфлікту. На церемоніях було багато прапорів України.
За словами політика, вкрай важливо, щоб підписали санкції проти Росії.
"Це дуже важливі санкції. Свого часу я закликав прийняти їх. Це буде дуже стримувати Путіна", – зазначив Михаїл Саакашвілі.
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Політик також додав, що Україна може забути про АТО за дотримання декількох важливих умов.
Коли в Україні не буде "бариг", що торгують тихцем зброєю з Росією, коли в Ахметова не буде ричагів влади – тоді країна зміцніє, почне рости. Саме тоді Путіну не буде змісту нападати на Україну, бо він з нею не впорається,
– заявив Михаїл Саакашвілі.
Окрім цього, екс-президент Грузії додав, що закінчити АТО можна за 1-2 роки. При цьому, слід позбутися олігархату, бо він послаблює Україну, вбиває економіку та гальмує реформування.
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