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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Саакашвілі розповів, за яких умов закінчиться АТО

20:20, сьогодні 1598 Читать новость на русском

Ситуація в Україні подібна до тієї, в якій опинилась Грузія 9 років тому. Росія, як і тепер, напала на суверенну державу з метою завоювання територій. Екс-президент Грузії Михаїл Саакашвілі поділився досвідом протистояння та заявив, що потрібно зробити для закінчення АТО.

Про це він повідомив в прямому ефірі 24 Каналу.

Екс-президент Грузії Михаїл Саакашвілі з Польщі відправився в Литву, де взяв участь у заходах, присвячених річниці початку російсько-грузинського збройного конфлікту. На церемоніях було багато прапорів України.

За словами політика, вкрай важливо, щоб підписали санкції проти Росії.

"Це дуже важливі санкції. Свого часу я закликав прийняти їх. Це буде дуже стримувати Путіна", – зазначив Михаїл Саакашвілі.

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Політик також додав, що Україна може забути про АТО за дотримання декількох важливих умов.

Коли в Україні не буде "бариг", що торгують тихцем зброєю з Росією, коли в Ахметова не буде ричагів влади – тоді країна зміцніє, почне рости. Саме тоді Путіну не буде змісту нападати на Україну, бо він з нею не впорається,
– заявив Михаїл Саакашвілі.

Окрім цього, екс-президент Грузії додав, що закінчити АТО можна за 1-2 роки. При цьому, слід позбутися олігархату, бо він послаблює Україну, вбиває економіку та гальмує реформування.

Теги: Новини України Міхеїл Саакашвілі АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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