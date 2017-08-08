Саакашвілі звинувачує Клімкіна у наявності російського громадянства

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Колишній президент Грузії та екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі стверджує, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін має громадянство Росії.
Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.
"Міністр закордонних справ України Клімкін замість того, щоб займатися справою, цілими днями дзвонить в усі країни, куди я приїжджав або збираюся їхати, з претензіями. До речі, Павло Клімкін етнічно не українець, а росіянин, народився в Росії, наскільки я розумію, має там громадянство і по-українськи говорить гірше за мене. Петре Олексійовичу, ось вам ще один кандидат для позбавлення громадянства, після того, як ви вдосталь скористуєтесь його послугами", – йдеться в повідомленні.
Читайте також: У Литві заступилися за Саакашвілі перед Україною
27 липня в Адміністрації Президента підтвердили, що Саакашвілі позбавили українського громадянства. 1 серпня у мережі опублікували відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка.
На момент позбавлення українського громадянства Саакашвілі перебував у США. 4 серпня стало відомо, що політик прибув з візитом до Польщі. У Варшаві він взяв участь у заходах з нагоди 73-ї річниці Варшавського повстання.
8 серпня стало відомо, що Саакашвілі полишив територію Польщі. Згодом він підтвердив, що перебуває в Литві. За словами Саакашвілі, йому пропонували стати громадянином цієї балтійської країни, проте він відмовився.