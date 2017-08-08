Саакашвілі звинувачує Клімкіна у наявності російського громадянства

Колишній президент Грузії та екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі стверджує, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін має громадянство Росії.

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.

"Міністр закордонних справ України Клімкін замість того, щоб займатися справою, цілими днями дзвонить в усі країни, куди я приїжджав або збираюся їхати, з претензіями. До речі, Павло Клімкін етнічно не українець, а росіянин, народився в Росії, наскільки я розумію, має там громадянство і по-українськи говорить гірше за мене. Петре Олексійовичу, ось вам ще один кандидат для позбавлення громадянства, після того, як ви вдосталь скористуєтесь його послугами", – йдеться в повідомленні.

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27 липня в Адміністрації Президента підтвердили, що Саакашвілі позбавили українського громадянства. 1 серпня у мережі опублікували відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка.

На момент позбавлення українського громадянства Саакашвілі перебував у США. 4 серпня стало відомо, що політик прибув з візитом до Польщі. У Варшаві він взяв участь у заходах з нагоди 73-ї річниці Варшавського повстання.

8 серпня стало відомо, що Саакашвілі полишив територію Польщі. Згодом він підтвердив, що перебуває в Литві. За словами Саакашвілі, йому пропонували стати громадянином цієї балтійської країни, проте він відмовився.