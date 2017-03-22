Садовий пропонує резервний полігон для сміття облаштувати в Чорнобилі

Міський голова Львова Андрій Садовий пропонує облаштувати резервний полігон для вивезення твердих побутових відходів в Чорнобильській зоні і готовий частково фінансувати будівництво такого об'єкта.

Про це він заявив у середу під час брифінгу у міській раді.

Садовий каже, що не лише Львів може в майбутньому стикатись з проблемою вивозу сміття.

А якщо завтра, не дай Бог, трапиться біда в якомусь іншому великому місті? Наприклад, в Києві, який продукує 3 тисячі тонн відходів. Що їм тоді робити? Моя пропозиція проста – у Чорнобильській зоні облаштувати резервний полігон для країни, якій буде використовуватися в екстремальних випадках. Я готовий це спільно фінансувати з коштів територіальної громади Львова. Такі речі повинні бути передбачені в країні,

– сказав мер Львова.

За словами Садового, після закриття львівського полігону влада країни повинна була запропонувати, куди вивозити відходи вже на наступний день, однак жодної такої пропозиції не надійшло.

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Давайте говорити про бездіяльність органів державної влади, які стоять осторонь і спостерігають. Такі речі неможливі в жодній цивілізованій країні світу,

– наголосив Андрій Садовий.

Він додав, що міська влада отримали пропозицію від Львівської облдержадміністрації у питанні можливого полігону і приступають до вивчення документації. Якщо ділянка підійде і вдасться домовитися з місцевими жителями, полігон можна буде ввести в експлуатацію не раніше, ніж через 6-8 місяців, а до цього відходи з міста потрібно кудись вивозити.

Мер Львова зазначив, що договори про вивезення відходів на полігони області можуть бути підписані в середу до кінця дня.