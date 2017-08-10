Сакваралідзе захопив лідерство в партії Саакашвілі

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Найближчий соратник Саакашвілі Давид Сакваралідзе одноосібно керує партією "Руху Нових сил".
Про це йдеться у матеріалі сайту “24”.
Джерела розповідають, що Сакваралідзе давно висуває на керівні посади лояльних для нього осіб. За його словами, всередині грузинського оточення Саакашвілі постійно тривала боротьба.
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Позбавлення його громадянства вигідне частині його оточення, бо фактично завершує внутрішні міжусобиці перемогою Сакварелідзе.
Аби збільшити свій вплив на Рух нових сил Сакваралідзе пролобіював об’єднання з партією "Воля". Цю політсилу у 2014 році зі скандалом залишили представники "Самопомочі" Єгор Соболєв, Вікторія Войціцька та Павло Костенко.