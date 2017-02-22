"Самопоміч": Партії коаліції бояться визнати російську окупацію та заборонити торгівлю з окупантом

Профільний комітет Верховної Ради відмовився розглядати законопроект «Про тимчасово окуповані території України», який був доопрацьований та узгоджений робочою групою.

"Самопоміч" переконана, що таким чином депутати показали свій страх перед власниками-комерсантами та знецінили роботу людей, які відстоюють незалежність України.

Політикани знову знецінили роботу людей, які втомилися бути заручниками комерції на крові, і традиційно зігнорували вимоги людей, які їх обрали. Попри те, що представники Міністерства оборони, Генерального штабу, СБУ, МЗС та інших органів влади, потребують визнання окупації, щоб не бути співучасниками фінансування окупації. Попри те, що Уряд потребує заборони торгівлі з окупованими територіями, аби зробити нарешті Україну енергетично та економічно незалежною. Попри те, що саме цього вимагають люди.

"Сьогодні мене особисто, вперше за два з половиною роки роботи в парламенті, надихнула робота представників Кабінету Міністрів України. Урядовці Міністерства закордонних справ, Державної прикордонної служби, Генерального штабу, Міноборони, СБУ – це сильні, фахові чоловіки, які відстоювали незалежність України, бо їм набридло. Набридло бути у невизначеній ситуації і бути заручниками брудних комерсантів, які продають і колонізують Українську державу. Я сьогодні побачив обличчя України – інституційної і сильної", – наголошує голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" Олег Березюк.

Залежні від своїх власників, які заробляють на торгівлі, політичні партії коаліції фактично заблокували законопроект на рівні комітету. Тому що, потрапивши до залу парламенту, цей законопроект стане маркером, який покаже людям справжню сутність кожного, хто відмовиться визнати окупацію Росії.

Фракція "Самопоміч" наполягає на розгляді законопроекту "Про тимчасово окуповану територію України" та застерігає коаліцію від злочинної бездіяльності.