Самоствердження Росії у світі – те, на що я дивлюся із великим занепокоєнням, – кандидат у керівники розвідки США

Президент США Дональд Трамп у свою адміністрацію обирає кандидатів, які не завжди дуже схвально ставляться до Росії. Одним із них може стати координатора діяльності спецслужб США Деніел Коутс.

Поки ж він виступив перед сенатським комітетом з розвідки, який має прийняти рішення про його затвердження на посаду, передає Reuters.

Самоствердження Росії в світових справах – те, на що я дивлюся на з великим занепокоєнням, на що нам потрібно звернутися увагу з широко відкритими очима та здоровою часткою скептицизму,

– сказав Коутс.

Окрім того, він заявив, що питання втручання Росії у президентські вибори в США слід розслідувати більш детальніше. А також пообіцяв надати всі докази у цьому розслідуванні сенаторам.

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Слідзазначити, що 73-річний Ден Коутс відомий як прихильник жорсткої лінії щодо Росії, та який ще у 2014 році і виступав за введення санкцій проти Москви.