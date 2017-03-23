Самойлова вперше прокоментувала заборону на в’їзд до України

Представниця Росії на Євробаченні-2017, якій заборонили в’їзд на територію України, вперше прокоментувала цю заборону. Вона заявила, що переконана: ситуація може зміниться.

Про це вона сказала в ефірі "Первого канала", інформує російський "Интерфакс".

"За всім цим дуже смішно спостерігати з боку, тому що я не розумію, що там у мені такого побачили, в мені, в такій маленькій дівчинці, побачили якусь загрозу. Я, за великим рахунком, не засмучуюсь. Я чомусь думаю, що все ще зміниться", – сказала Самойлова.

Нагадаємо, 22 березня СБУ заборонила в’їзд в Україну представниці Росії на Євробаченні-2017 Юлії Самойловій. Відтак, в Росії вирішили, якщо їхня представниця зможе приїхати у Київ у цьому році, то вона знову представлятиме Росію вже у 2018 році.