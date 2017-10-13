Санкції проти Росії через Крим є помилкою, – заступник голови ліберальної партії Німеччини

Віце-президент німецької "Вільної демократичної партії" Вольфганг Кубікі вважає, що запровадженні санкції через анексію Криму є неефективними, а присутність військ НАТО поблизу російського кордону – загрозою.

Про це політик заявив в коментарі газеті Der Spiegel.

Санкції мають сенс лише в тому випадку, якщо вони працюють. А якщо ви знаєте, що інша сторона більш-менш справляється з ними, то санкції – нісенітниця,

– заявив Вольфганг Кубікі.

Читайте також: Журналісти викрили черговий обхід санкцій проти Росії

За його словами, марно було сподіватися, що Росія вирішила б повернути Крим після запровадження санкцій.

"Я виступаю за те, щоб повернути культуру санкцій до культури діалогу", – наголосив політик.

При цьому він критикує НАТО через присутність військ Альянсу поблизу російського кордону.

"25 тисяч солдат НАТО, які маневрують поблизу кордону з Росією – це не дотримання договору про довіру. Якщо росіяни зі 100 тисячами солдатів підійдуть до кордону НАТО, ми будемо говорити про те, що це підготовка до завоювання Західної Європи", – підкреслив Вольфганг Кубікі.

Читайте також: Крим – це ще не кінець чорноморських амбіцій Росії, – адмірал США у відставці Джеймс Ставрідіс

Варто зазначити, що ліберальна "Вільна демократична партія" отримала на виборах до Бундестагу 10,7% голосів і може стати частиною коаліції з ХДС/ХСС Ангели Меркель та СДПН Мартіна Шульца.