Савченко опублікувала список полонених, яких відвідала у "ДНР"

Депутат Надія Савченко, яка 24 лютого їздила на окуповані території Донбасу, назвала всі імена українських полонених, які незаконно утримуються бойовиками у Макіївській колонії.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Вдалось побачити наших полонених. Хлопці почуваються добре. Умови звичайні, тюремні. Ставлення до них, кажуть, нормально", – зазначила нардеп.

Вона додав, що у кожній камері утримується по троє чоловіків. Бойовики дозволяють полоненим одногодинну прогулянку раз на добу. Також терористи виводять полонених подивитись телевізор, на якому крутять переважно російські телеканали.

Загалом, Савченко побачила 34-ох українських полонених.

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Нагадаємо, 24 лютого українська льотчиця Надія Савченко разом із керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном приїхали у так звану "ДНР". Згодом з'явилась інформація, що нардеп завітала до Макіївської колонії.



Надію Савченко звинувачують у держзраді, за справу взялась СБУ.