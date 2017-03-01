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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Савченко зізналася, що хоче стати президентом-диктатором

13:58, сьогодні 530 Читать новость на русском
Савченко вважає, що Україні потрібна диктатура
Савченко вважає, що Україні потрібна диктатура / Голос Правди

Народний депутат України Надія Савченко заявила, що готова стати президентом і хотіла б керувати державою, як чилійський диктатор Аугусто Піночет.

Про це вона розповіла в інтерв'ю канадському виданню Globe and Mail.

Звичайно, він був диктатором, але в альтруїстичному степені. Країна була набагато кращою після нього, ніж до нього,
– заявила Савченко.

Також вона своїми політичними кумирами назвала колишніх президента США Рональда Рейгана, президента ПАР Нельсона Манделу, прем'єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер і нинішнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

На думку нардепа, в Україні "в більшій чи меншій мірі після війни" повинна бути диктатура.

Просто, щоб стабілізувати країну та нормалізувати ситуацію. Нам потрібен сильний лідер, який може контролювати ситуацію, поки вона переходить через наступний етап розвитку,
– сказала Савченко.

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Теги: Україна Політика Надія Савченко Президент України
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