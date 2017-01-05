СБУ відреагувала на скандальну заяву президента Молдови про "російський" Крим

Служба безпеки не може заборонити президенту Молдови Ігорю Додону в'їзд в Україну за висловлювання про Крим, який начебто законно належить Росії.
Про це повідомляє "РБК-Україна".
У відомстві пояснили, що у відповідності з міжнародними нормами дипломатичним особам не можуть заборонити в'їзд на території України.
Тож на президента Молдови Ігоря Додона поширюється особливий статус перетину кордону, і він не має проходити реєстрацію.
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Нагадаємо, 30 жовтня лідер президентської гонки, а тепер президент Молдови Ігор Додон заявив, що Крим належить Росії, однак згодом зазначив, що його позицією надто багато спекулюють.
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