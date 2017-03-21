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СБУ затримала адміністраторів антиукраїнських груп у соцмережах

15:16, сьогодні 324 Читать новость на русском

Служба безпеки України затримала 10 адміністраторів груп у соцмережах. Усі вони займалися розповсюдженням антиукраїнського контенту.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці задокументували, що антиукраїнські та псевдорадикальні ресурси підтримували мешканці Київської, Харківської, Дніпропетровської, Чернігівської, Закарпатської та Луганської областей.

За вказівкою кураторів та матеріальну винагороду вони переважно наповнювали ресурси у російських соцмережах. Адміністратори викладали отримані з Росії матеріали із закликами до антиконституційного усунення діючої влади, про зміну кордонів України, проведення різних протестних акцій, зокрема з використанням масових заворушень.

У 2015 році на мене вийшла адміністратор групи "Антимайдан" Надія з пропозицією розповсюдження інформації. Контент, в основному, стосувався дискредитації Збройних сил України в зоні АТО, критики влади із закликом до її усунення. Вся інформація передавалася через пошту і носила системний характер,
– повідомив адміністратор антиукраїнської групи, затриманий СБУ.

Під час обшуків в адміністраторів антиукраїнських спільнот оперативники СБ України вилучили комп’ютерну техніку із доказами отримання антиукраїнських матеріалів від російських спецслужб та їх розміщення у соцмережах. Відкрито низку кримінальних проваджень.

Трьом зловмисникам уже оголосили про підозру. Триває досудове слідство.

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Теги: Україна СБУ
Джерело: 24 Канал
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