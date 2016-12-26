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Телеканал новин 24 Семенченко пояснив, як відбуватиметься блокада окупованої території
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Семенченко пояснив, як відбуватиметься блокада окупованої території

21:46, сьогодні 14608 Читать новость на русском
Семенченко обіцяє, що обмеження не торкнуться мирних жителів
Семенченко обіцяє, що обмеження не торкнуться мирних жителів / vchaspik.ua

Блокада окупованих територій, яку анонсував батальйон Донбас не є політичною акцією. Про це заявив нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко.

Про це він сказав в ефірі Еспресо.TV.

"Хлопці (ветерани АТО) зараз бачать до чого йде – про те, що наших хлопців обміняють на нашу незалежність. Про те, що нам, фактично, доведеться капітулювати і вони проти цього. Вони вважають, що повернути полонених можна, якщо наступити на гаманці українських олігархів і на гаманці, які є заробітками бойовиків", – наголосив Семенченко.

При цьому він додав, що обмеження не торкнуться мирних жителів.

"Нам поставляють вугілля з окупованих територій, за два роки, наприклад, нічого не зроблено, щоб переробити наші котельні під вугілля для антроцитівської групи. Проте оформляється все так, ніби це вугілля йде з-за кордону", – пояснив Семенченко.

За його словами, блокада почнеться одразу після Нового року.

Нагадаємо, раніше бійці та ветерани батальйону "Донбас" оголосили про початок блокади окупованих територій. На такий крок бійці пішли після того, як терористи зірвали обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Теги: Війна на Донбасі Україна АТО Блокада Семен Семенченко
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