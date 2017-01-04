  • укр
  • рус
14:52
4 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 13:00: Поранені в зоні АТО. Заочний арешт Курченка
Випуск новин
14:14, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ

Сенат США готує нові санкції проти Росії

13:19, сьогодні 2773 Читать новость на русском
Бен Кардін
Бен Кардін

Сенатори від обох партій готують новий законопроект про додаткові санкції проти Росії через її хакерські атаки під час виборів президента США та через ситуацію в Україні та на Близькому Сході.

Законодавці підтвердили цю інформацію, коли Сенат зібрався на нову сесію Конгресу, передає Голос Америки.

Сенатор Бен Кардін, провідний демократ в комітеті з міжнародних відносин, заявив, що він працює над законопроектом разом з «широкою групою» сенаторів, в яку входять і демократи, і республіканці. Він висловив надію, що законопроект буде оприлюднений на цьому тижні.

Це буде всеосяжний законопроект, який буде містити дозвіл Конгресу на введення додаткових санкцій проти Росії,
– сказав Кардін.

Кардін повідомив, що законопроект буде частково сфокусований на діях Росії в Східній Європі, включаючи анексію українського Криму, а також її ролі на Близькому Сході, де Москва підтримує режим Башара Асада в Сирії.

Читайте також: Путін вважає, що Трамп зобов’язаний йому своєю перемогою на виборах, – Портников

Кардін не уточнив, змусить чи законопроект обраного президента Дональда Трампа прийняти рішення про санкції або він закріпить ті санкції, які були оголошені Білим домом минулого тижня, які Трамп при бажанні зможе скасувати після вступу на посаду.

Нагадаємо, США вислали з країни 35 російських дипломатів. Їх запідозрили у шпигунстві. Крім того, Вашингтон розширив санкції проти Росії за хакерські атаки та втручання у президентські вибори. Очікували, що у відповідь на це Москва теж оголосить працівників дипустанов США персонами нон-грата.

Теги: США Політика Санкції
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
ЗСУ успішно звільняють окуповані бойовиками території
сьогодні, 13:05 ЗСУ успішно звільняють окуповані бойовиками території
Дмитро Снєгирьов 4071
Разные ипостаси юмора: 10 увлекательных комедий на любой вкус
сьогодні, 08:31 Разные ипостаси юмора: 10 увлекательных комедий на любой вкус
Дмитро Бєлобров 1618
Кремль хочет устроить настоящую мясорубку на Донбассе
3 січня, 22:12 Кремль хочет устроить настоящую мясорубку на Донбассе
Олег Руденко 12 24213
Про пінчукові витребеньки
3 січня, 20:38 Про пінчукові витребеньки
Дід Панас 2615
Найкращі лонгріди від сайту 24: тексти, які не можна пропустити
3 січня, 19:01 Найкращі лонгріди від сайту 24: тексти, які не можна пропустити
597
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Українcькі біатлоністки здобули феєричну "бронзу" в естафеті
 11 грудня 2016 , 17:08 1
Стало відомо ім’я ще одного загиблого на Світлодарській дузі: у чоловіка п’ятеро дітей
 24 грудня 2016 , 09:14 111
Фотофакт: Добкін отримав поранення під час полювання на свиней
 12 жовтня 2016 , 16:20 29
А судді хто: про рішення московського суду і його наслідки для України
28 грудня 2016 , 19:00 3
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук