Сенат США готує нові санкції проти Росії

Сенатори від обох партій готують новий законопроект про додаткові санкції проти Росії через її хакерські атаки під час виборів президента США та через ситуацію в Україні та на Близькому Сході.

Законодавці підтвердили цю інформацію, коли Сенат зібрався на нову сесію Конгресу, передає Голос Америки.

Сенатор Бен Кардін, провідний демократ в комітеті з міжнародних відносин, заявив, що він працює над законопроектом разом з «широкою групою» сенаторів, в яку входять і демократи, і республіканці. Він висловив надію, що законопроект буде оприлюднений на цьому тижні.

Це буде всеосяжний законопроект, який буде містити дозвіл Конгресу на введення додаткових санкцій проти Росії,

– сказав Кардін.

Кардін повідомив, що законопроект буде частково сфокусований на діях Росії в Східній Європі, включаючи анексію українського Криму, а також її ролі на Близькому Сході, де Москва підтримує режим Башара Асада в Сирії.

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Кардін не уточнив, змусить чи законопроект обраного президента Дональда Трампа прийняти рішення про санкції або він закріпить ті санкції, які були оголошені Білим домом минулого тижня, які Трамп при бажанні зможе скасувати після вступу на посаду.

Нагадаємо, США вислали з країни 35 російських дипломатів. Їх запідозрили у шпигунстві. Крім того, Вашингтон розширив санкції проти Росії за хакерські атаки та втручання у президентські вибори. Очікували, що у відповідь на це Москва теж оголосить працівників дипустанов США персонами нон-грата.