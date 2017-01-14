Сенат США розпочне власне розслідування щодо дій Росії

Сенат Сполучених Штатів розпочне власне розслідування щодо впливу РФ на вибори президента США.

Зокрема, мають перевірити на наявість російських кібератак і можливі зв'язки Кремля з членами політичних кампаній у США.

Сенатори планують допитати представників адміністрації Барака Обами і людей з команди обраного президента США Дональда Трампа. Тим, хто відмовиться давати свідчення добровільно, будуть вручати повістки до суду.

Самі ж слухання в цій справі будуть закритими. Громадськості представлять лише заключну частину.

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