Сенат США розпочне власне розслідування щодо дій Росії

Сенат Сполучених Штатів розпочне власне розслідування щодо впливу РФ на вибори президента США.
Зокрема, мають перевірити на наявість російських кібератак і можливі зв'язки Кремля з членами політичних кампаній у США.
Сенатори планують допитати представників адміністрації Барака Обами і людей з команди обраного президента США Дональда Трампа. Тим, хто відмовиться давати свідчення добровільно, будуть вручати повістки до суду.
Самі ж слухання в цій справі будуть закритими. Громадськості представлять лише заключну частину.
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