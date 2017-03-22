12:22
22 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіяни придумали новий вид спорту. Мілонов постав проти масонів
Вєсті Кремля
00:55, сьогодні
Вєсті UA. Фюрер, який живе у Савченко. Ляшко знищує поглядом
Вєсті.UA
21:16, 21 березня
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, сьогодні
Випуск новин за 11:00: Масове отруєння дітей. Самогубство військового
Випуск новин
12:05, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

Шалена кількість українців стали біженцями в Польщі: євродепутат назвав число

11:50, сьогодні 276 Читать новость на русском
Біженцями в Польщі стали майже півмільйона українців
Біженцями в Польщі стали майже півмільйона українців / Еспресо

Польща прийняла вже 400 тисяч біженців з України, і таким чином опинилася на другому місці у Євросоюзі після Німеччини за кількістю прийнятих біженців.

Про це в інтерв'ю TVP Info заявив євродепутат від правлячої партії Польщі "Право і Справедливість" Рішард Чарнецький, коментуючи статистику Євростату про кількість біженців, яких прийняли країни ЄС, повідомляє Onet.

"Це показує, що ми дуже відкриті для біженців. Нагадаю, що в 90-ті роки Польща прийняла майже 100 тисяч чеченців – мусульман. Ми були відкриті тоді, тепер нехай інші будуть такими ж відкритими, ми вже своє зробили", – наголосив європарламентар.

Також Чарнецький, коментуючи міграційну кризу, з якою зіткнувся ЄС, наголосив: "Ми не хочемо жодних мігрантів з-поза Європи, ніяких мігрантів-мусульман".

Читайте також: Промовиста цифра: скільки українців попросили притулку в Росії

Теги: Україна Польща біженці українці Європа
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Представьте, Украина не будет импортировать энергоресурсы!
сьогодні, 12:05 Представьте, Украина не будет импортировать энергоресурсы!
Сергій Гайдай 287
Чому
сьогодні, 10:01 Чому "гібридна" війна з Росією триває так довго
Володимир Горбач 1612
Коли порохівниця керує порохом. Що робили Президенти України, аби захистити свою владу
сьогодні, 08:01 Коли порохівниця керує порохом. Що робили Президенти України, аби захистити свою владу
Наталія Лебідь 865
Розслідування ФБР проти Трампа – результат втручання Порошенка у політику США
21 березня, 22:03 Розслідування ФБР проти Трампа – результат втручання Порошенка у політику США
Николай Воробьев 2585
Лікування коноплею по-глухівськи: прорив у медицині чи піар-хід
21 березня, 21:15 Лікування коноплею по-глухівськи: прорив у медицині чи піар-хід
Яніна Ткачук 972
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Гройсман розповів, чим Україна замінить вугілля з ОРДЛО
 21 березня , 08:51
Юнак потрапив під колеса автобуса та впав із мосту у Києві
 5 жовтня 2016 , 09:05
ФСБ треба було показати свою роботу, – експерт про затримання Цимбалюка
 сьогодні , 11:21
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук