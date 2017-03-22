Шалена кількість українців стали біженцями в Польщі: євродепутат назвав число

Польща прийняла вже 400 тисяч біженців з України, і таким чином опинилася на другому місці у Євросоюзі після Німеччини за кількістю прийнятих біженців.

Про це в інтерв'ю TVP Info заявив євродепутат від правлячої партії Польщі "Право і Справедливість" Рішард Чарнецький, коментуючи статистику Євростату про кількість біженців, яких прийняли країни ЄС, повідомляє Onet.

"Це показує, що ми дуже відкриті для біженців. Нагадаю, що в 90-ті роки Польща прийняла майже 100 тисяч чеченців – мусульман. Ми були відкриті тоді, тепер нехай інші будуть такими ж відкритими, ми вже своє зробили", – наголосив європарламентар.

Також Чарнецький, коментуючи міграційну кризу, з якою зіткнувся ЄС, наголосив: "Ми не хочемо жодних мігрантів з-поза Європи, ніяких мігрантів-мусульман".

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