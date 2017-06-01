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Щасливі разом: з'явились невідомі раніше фото Фредді Мерк'юрі з його коханцем

01:03, сьогодні 813 Читать новость на русском

У мережі з'явились небачені досі відверті фото легендарного Фредді Мерк'юрі з його бойфрендом Джимом Хаттоном.

Серію вінтажних світлин опублікувало видання Vintag.

Пройдіть тест: Що ви знаєте про легендарного Фредді Мерк'юрі?

Вперше вони зустрілись у 1984-му у клубі. Через кілька місяців вони вже були разом.

Коли Фредді Мерк'юрі поставили діагноз СНІД він запропонував Хаттону розійтись, проте той відмовився і був з музикантом до останніх днів його життя.

Після смерті Мерк'юрі Джим Хаттон прожив ще 19 років, померши від раку легенів. Весь цей час він жив з ВІЛ.

На вінтажних фото видно, що Мерк'юрі та Хаттон чимало подорожували разом.

Дивіться також: 25 років без Мерк'юрі: найяскравіше з життя короля

Теги: Фотоновини Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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