Щасливі разом: з'явились невідомі раніше фото Фредді Мерк'юрі з його коханцем

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У мережі з'явились небачені досі відверті фото легендарного Фредді Мерк'юрі з його бойфрендом Джимом Хаттоном.
Серію вінтажних світлин опублікувало видання Vintag.
Пройдіть тест: Що ви знаєте про легендарного Фредді Мерк'юрі?
Вперше вони зустрілись у 1984-му у клубі. Через кілька місяців вони вже були разом.
Коли Фредді Мерк'юрі поставили діагноз СНІД він запропонував Хаттону розійтись, проте той відмовився і був з музикантом до останніх днів його життя.
Після смерті Мерк'юрі Джим Хаттон прожив ще 19 років, померши від раку легенів. Весь цей час він жив з ВІЛ.
На вінтажних фото видно, що Мерк'юрі та Хаттон чимало подорожували разом.
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