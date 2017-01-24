Ще один український воїн зазнав поранень через провокації бойовиків

У штабі АТО відзвітували, наскільки активними були проросійські бойовики з початку нової доби на Донбасі.

Загалом за минулу добу терористи відкривали вогонь 24 рази. Поблизу Маріуполя гатили з гранатометів та стрілецької зброї, а по Широкиному вогонь неодноразово вели снайпери. У напрямку Маріуполя бойовики стріляли із забороненого озброєння – зокрема, зі 122-міліметрової артилерії та 120-міліметрових гранатометів мінометів. Внаслідок обстрілів один український військовий зазнав поранень. Читайте також: Експерт виділив 3 сценарії подій на Донбасі – кожен несе для України великий ризик