Ще один високий поліцейський чин відмовився змагатися за посаду голови Нацполіції

Очільник управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко зробив важливу заяву щодо конкурсу на посаду голови відомства.
Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.
Як наголосив високий поліцейський чин, він ухвалив рішення зняти свою кандидатуру з конкурсу.
Такий крок керівник поліції Києва аргументує останніми подіями, в тому числі і через перестрілку у Княжичах.
Як патріот своєї професії не можу ставити під сумнів об’єктивність вибору керівника багатотисячного колективу поліції. Перш за все це пов’язано з трагічними подіями на Київщині. Бажаю успіхів своїм колегам у подальших етапах відбору,
– зазначив Крищенко.
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Нагадаємо, раніше брати участь у конкурсі на посаду голови Нацполіції відмовився тимчасовий виконувач обов'язків голови відомства Вадим Троян.
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