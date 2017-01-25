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Ще один високий поліцейський чин відмовився змагатися за посаду голови Нацполіції

11:52, сьогодні 11969 Читать новость на русском
Андрій Крищенко
Андрій Крищенко / podrobnosti.ua

Очільник управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко зробив важливу заяву щодо конкурсу на посаду голови відомства.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

Як наголосив високий поліцейський чин, він ухвалив рішення зняти свою кандидатуру з конкурсу.

Такий крок керівник поліції Києва аргументує останніми подіями, в тому числі і через перестрілку у Княжичах.

Як патріот своєї професії не можу ставити під сумнів об’єктивність вибору керівника багатотисячного колективу поліції. Перш за все це пов’язано з трагічними подіями на Київщині. Бажаю успіхів своїм колегам у подальших етапах відбору,
– зазначив Крищенко.

Читайте також: З'явився повний список кандидатур на пост глави Нацполіції

Нагадаємо, раніше брати участь у конкурсі на посаду голови Нацполіції відмовився тимчасовий виконувач обов'язків голови відомства Вадим Троян.

Теги: Україна Київ Поліція Політика Перестрілка поліції під Києвом
Джерело: 24 Канал
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