Ще один високий поліцейський чин відмовився змагатися за посаду голови Нацполіції

Очільник управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко зробив важливу заяву щодо конкурсу на посаду голови відомства.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

Як наголосив високий поліцейський чин, він ухвалив рішення зняти свою кандидатуру з конкурсу.

Такий крок керівник поліції Києва аргументує останніми подіями, в тому числі і через перестрілку у Княжичах.

Як патріот своєї професії не можу ставити під сумнів об’єктивність вибору керівника багатотисячного колективу поліції. Перш за все це пов’язано з трагічними подіями на Київщині. Бажаю успіхів своїм колегам у подальших етапах відбору,

– зазначив Крищенко.

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Нагадаємо, раніше брати участь у конкурсі на посаду голови Нацполіції відмовився тимчасовий виконувач обов'язків голови відомства Вадим Троян.