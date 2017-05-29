Ще одна країна колишнього СРСР розпрощалась з російськими дипломатами

У Молдові оголосили п'ятьох співробітників посольства Російської Федерації персонами нон грата.

Як повідомляє місцевий телеканал Realitatea, їм цю інформацію підтвердила речниця Мністерства закордонних справ і європейської інтеграції Ана Самсон, щоправда імена дипломатів не назвала.

За інформацією молдовського ресурсу NewsMaker, одним із тих, кого виганяють з країни, виявився помічник військового аташе посольства Росії в Молдові Олександр Грудін, який, зокрема, є фігурантом справи про шпигунство та держраду.

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Як відомо, у березні 2017 року спецслужби Молдово публічно звинуватили у вербуванні та отриманні секретної інформації колишнього депутата парламенту країни Юрія Болбочану, якого звинувачують за статтями "Зрада батьківщині" та "Шпигунство". За версією прокуратури, він передавав саме Грудіну інформацію, яка шкодить його країні.

Під час обшуків у колишнього депутата вилучили мобільний телефон, яким він зв'язувався з "офіцером під прикриттям", 23 тисячі доларів і інші документи, які долучено до справи.

Крім того, 1 березня уряд Молдови ухвалив рішення відкликати посла республіки в Росії Дмитра Брагіша.

Посол Росії у Молдові Фаріт Мухаметшин своєю чергою зазначив, що диппредставництво справді отримало ноту 29 травня після обіду, однак інших коментарів не дав, оскільки "Документ перебуває на стадії вивчення".

Додамо, що дипломати мають покинути країну упродовж доби.

Вже відреагував на подію і проросійський президент Молдови Ігор Додон – за його словами, рішення уряду вислати з країни п’ятьох російських дипломатів є обурливими, передає "Дождь".

Нагадаємо, нещодавно двох російських дипломатів вислали з Естонії.