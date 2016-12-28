  • укр
  • рус
20:03
28 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Еліксир молодості Путіна. В Росії палять Біблію
Вєсті Кремля
21:01, 27 грудня
Вєсті.UA. Повернення
Вєсті.UA
20:42, 27 грудня
Політичні підсумки 2016 року: як і які закони приймали депутати
ЦРУ
22:47, 27 грудня
Випуск новин за 17:00: Розгляд справи Януковича. Подробиці смертельної ДТП в Харкові
Випуск новин
17:47, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Подорожі
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ще одна країна відкрила свої кордони для українців

19:22, сьогодні 92163 Читать новость на русском
Коста-Ріка
Коста-Ріка / siesta.kiev.ua

Коста-Ріка скасувала візи для українців на поїздки до 90 днів.

Про це пише Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Facebook.

"Урядом Коста-Ріки з грудня 2016 запроваджено безвізовий режим для громадян України, пред'явників будь-яких типів паспортів на поїздки до 90 днів. Необхідною вимогою в'їзду в країну є наявність паспортного документа, термін дії якого не менше, ніж 90 днів на момент виїзду з Коста-Ріки", – зазначено у повідомленні.

У МЗС зазначили, що попри безвізовий режим при виїзді з території Коста-Ріки людина має сплатити збір у розмірі 29 доларів.

Нагадаємо, також Україна та Албанія домовилися про взаємне скасування візових вимог, а Румунія запровадила безкоштовні довгострокові візи для українців.

Також Індонезія ввела безвізовий режим в'їзду в країну для громадян 169 країн, включаючи Україну.

Українці отримали можливість відправитись у Федерацію Сент-Кіттс і Невіс в східній частині Карибського моря без необхідності відкриття туди візи.

Теги: Україна LifeStyle Безвізовий режим Міністерство закордонних справ Подорожі
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 22:01 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
А судді хто: про рішення московського суду і його наслідки для України
сьогодні, 19:00 А судді хто: про рішення московського суду і його наслідки для України
Інна Жолобович 1 2176
Катастрофа Ту-154 – подтверждение необратимости раскола между Украиной и Россией
сьогодні, 15:02 Катастрофа Ту-154 – подтверждение необратимости раскола между Украиной и Россией
Ян Валетов 6657
Не лише принцеса Лея. 5 культових ролей Керрі Фішер
сьогодні, 14:30 Не лише принцеса Лея. 5 культових ролей Керрі Фішер
1164
За кого голосуватимуть українці на виборах до парламенту (Інфографіка)
сьогодні, 14:16 За кого голосуватимуть українці на виборах до парламенту (Інфографіка)
3 2629
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук