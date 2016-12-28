Ще одна країна відкрила свої кордони для українців

Коста-Ріка скасувала візи для українців на поїздки до 90 днів.

Про це пише Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Facebook.

"Урядом Коста-Ріки з грудня 2016 запроваджено безвізовий режим для громадян України, пред'явників будь-яких типів паспортів на поїздки до 90 днів. Необхідною вимогою в'їзду в країну є наявність паспортного документа, термін дії якого не менше, ніж 90 днів на момент виїзду з Коста-Ріки", – зазначено у повідомленні.

У МЗС зазначили, що попри безвізовий режим при виїзді з території Коста-Ріки людина має сплатити збір у розмірі 29 доларів.

Нагадаємо, також Україна та Албанія домовилися про взаємне скасування візових вимог, а Румунія запровадила безкоштовні довгострокові візи для українців.



Також Індонезія ввела безвізовий режим в'їзду в країну для громадян 169 країн, включаючи Україну.



Українці отримали можливість відправитись у Федерацію Сент-Кіттс і Невіс в східній частині Карибського моря без необхідності відкриття туди візи.