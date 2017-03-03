Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Португалії визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Спілки Українців Португалії Павло Садоха.
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Також Садоха розмістив відповідний текст документу.
Нагадаємо, окрім України, Голодомор як геноцид визнали та засудили в 23 країнах світу: Австралія, Андорра, Аргентина, Бразилія, Грузія, Еквадор, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Словаччина, США, Угорщина, Чехія, Чилі, а також Ватикан як окрема країна.