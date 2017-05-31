Ще одну країну "поглинула" негода, оголосили штормове попередження

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Сильні зливи та вітри накрили Берлін. На півдні Німеччини вже оголосили штормове попередження.
У Берліні через різку зміну погоди та безперервні грози затоплені кілька станцій метро. Хоча це майже й не вплинуло на роботу підземного транспорту, та труднощі із пересуванням у метро все ж таки є. Адже платформи залиті водою.
Ще менше пощастило водіям на дорогах. Через повалені дерева та сильний вітер з дощем рух значно сповільнений.
Наразі негода покинула Берлін і рухається на південь країни. Там синоптики оголосили штормове попередження.
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