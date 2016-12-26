Що Миколай приніс президенту Пєті та прес-конференція Путіна, – найсмішніше за тиждень

Тиждень, що минає, запам'ятався націоналізацією "Приватбанку" та великою щорічною прес-конференцією Володимира Путіна, на якій говорили і про Україну. А також – український парламент цілу ніч, яка не минула без курйозів, приймав бюджет на 2017.
Ввечері, 18 грудня, Кабмін ухвалив рішення щодо передачі "Приватбанку" у стовідсоткову власність держави. Українці, більшість чиїх грошей зберігаються у цьому банку, бурхливо відреагували на таку новину і не припиняють дивуватись, як в один день всі стали клієнтами державного банку, багато іронізуючи на цю тему.
"А ви вже написали листа Миколаю?", – жартує у Facebook блогер Дмитро Коваленко.
23 грудня у Кремлі відбулась традиційно велика прес-конференція президента Росії Володимира Путіна. Інтернет-користувачі не могли оминути таку важливу подію, саркастично відреагувавши на цитати Путіна.
Також у соцмережах активно обгорворювався державний бюджет на 2017 рік, який Верховна Рада ухваляла цілу ніч.
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