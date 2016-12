Що Миколай приніс президенту Пєті та прес-конференція Путіна, – найсмішніше за тиждень

Святой Николай реально жжёт. #днепр #днипро #днепропетровск #украина #приватбанк #науионализация #dnepr #dnipro #dnepropetrovsk #ukraine #privat #privatbank #приват #приват24 #privat24

A photo posted by Tarasss (@talovyrya) on Dec 18, 2016 at 10:44pm PST