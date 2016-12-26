Що Миколай приніс президенту Пєті та прес-конференція Путіна, – найсмішніше за тиждень

Тиждень, що минає, запам'ятався націоналізацією "Приватбанку" та великою щорічною прес-конференцією Володимира Путіна, на якій говорили і про Україну. А також – український парламент цілу ніч, яка не минула без курйозів, приймав бюджет на 2017.

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